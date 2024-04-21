Украина получит самолет L-39ZA "Альбатрос" от Литвы

Минобороны Литвы 20 апреля 2024 сообщило, что передает Украине новый пакет военной помощи, и на этот раз это будет самолет типа L-39ZA "Альбатрос".

Литва передает Украине самолет L-39ZA "Альбатрос"

К своему сообщению литовское оборонное ведомство также прикрепило фотографии, демонстрирующие процесс загрузки на автотранспорт фюзеляжа этого самолета, подвесных блоков под неуправляемые реактивные снаряды и деревянных ящиков с неизвестным содержимым.

Это событие интересно не просто тем, что Литва впервые за все время войны РФ против Украины официально передает авиатехнику для ВСУ. Отдельно интересный момент здесь заключается также и в том, что это вообще тип самолета.

Что известно о самолете

Дело в том, что L-39ZA — это учебно-боевой самолет на базе L-39C, который по факту можно использовать как легкий штурмовик. Во всяком случае, L-39ZA по "паспортным" характеристикам рассчитан на боевую нагрузку в 1100 килограммов, имеет четыре узла подвески, на которые могут цепляться блоки под неуправляемые реактивные снаряды или авиабомбы. Кроме этого, в состав вооружения L-39ZA входит также 23-мм двухствольная авиационная пушка ГШ-23Л с боезапасом в 150 выстрелов.

По другим характеристикам L-39ZA в целом идентичен базовому L-39C "Альбатрос".