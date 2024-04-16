Німецький Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Влада Литви та німецька оборонна компанія Rheinmetall підписали меморандум про наміри щодо будівництва заводу боєприпасів у країні.

Завод Rheinmetall у Литві

Міністерство економіки та інновацій Литви повідомляє, що у підписаному документі фіксуються взаємні зобов’язання та наміри щодо якнайшвидшого початку будівництва заводу 155-мм боєприпасів у Литві та виконання необхідних умов.

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підкреслила, що її країни повинна “приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям із забезпечення безпеки нашої країни“.

Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія — сьогодні це застереження Президента України Володимира Зеленського, зроблене на початку повномасштабної війни Росії, як ніколи актуальне. І хоча ми бажаємо якнайшвидшої перемоги України, ми добре усвідомлюємо, що Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи. Інгріда Шимоніте прем’єр-міністр Литви

Шимоніте додала, що завод Rheinmetall буде важливим для Литви, України та всього регіону, а уряд Литви зробить усе від нього залежне, щоб завод якнайшвидше запрацював.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас додав, що створення заводу зменшить залежність Литви від довгих ланцюгів постачання, які зараз створюють великі проблеми для задоволення потреб армій у всьому Європейському Союзі та світі.

Це забезпечить довгострокове постачання та стане обопільним зобов’язанням щодо розширення запасів боєприпасів та надання підтримки Україні. Поширити

Rheinmetall побудує завод в Україні

Як відомо, Rheinmetall планує виробляти понад мільйон артилерійських боєприпасів до 2027 року.

Такий показник мають забезпечити нові потужності у Німеччині, Україні та Литві.

У лютому 2024 року на полях Мюнхенської конференції з безпеки було підписано меморандум про створення спільного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.