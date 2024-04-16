Немецкий Rheinmetall построит в Литве завод по производству артиллерийских боеприпасов

Власти Литвы и немецкая оборонная компания Rheinmetall подписали меморандум о намерениях по строительству боеприпасов в стране.
Завод Rheinmetall в Литве
Министерство экономики и инноваций Литвы сообщает, что в подписанном документе фиксируются взаимные обязательства и намерения по скорейшему началу строительства завода 155-мм боеприпасов в Литве и выполнения необходимых условий.
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подчеркнула, что ее страны должны «уделять большое внимание не разговорам об угрозе войны, а реальным действиям по обеспечению безопасности нашей страны».
Шимоните добавила, что завод Rheinmetall будет важен для Литвы, Украины и всего региона, а правительство Литвы сделает все от него зависящее, чтобы завод как можно скорее заработал.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что создание завода снизит зависимость Литвы от длинных цепей поставок, которые сейчас создают большие проблемы для удовлетворения потребностей армий во всем Европейском Союзе и мире.
Rheinmetall построит завод в Украине
Как известно, Rheinmetall планирует производить более миллиона артиллерийских боеприпасов до 2027 года.
Такой показатель должен обеспечить новые мощности в Германии, Украине и Литве.
В феврале 2024 г. на полях Мюнхенской конференции по безопасности был подписан меморандум о создании совместного завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине.
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