Укроборонпром раскрыл подробности производства оружия вместе с Rheinmetall

Украина вместе с немецким оружейным концерном Rheinmetall производят оружие для сил обороны. Германия снабжает комплектующие, а конечные предприятия находятся в Украине.

Производство Rheinmetall и Укроборонпрома

Директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телемарафона рассказал, что было создано совместное производство по Rheinmetall.

Это предприятие, которое сегодня зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются из-за рубежа, конечное производство находится в Украине. Герман Сметанин Директор "Укроборонпрома"

Он отметил, что ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

По его словам, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.

Сколько предприятий ОПК сейчас работают в Украине

В преддверии Зеленского в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины рассказал, что в Украине сейчас работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, в этом приоритетном производстве задействовано около 300 тысяч человек.

В частности, они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.