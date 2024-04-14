Укроборонпром раскрыл подробности производства оружия вместе с Rheinmetall
Категория
Украина
Дата публикации

Укроборонпром раскрыл подробности производства оружия вместе с Rheinmetall

Снаряды
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украина вместе с немецким оружейным концерном Rheinmetall производят оружие для сил обороны. Германия снабжает комплектующие, а конечные предприятия находятся в Украине.

Производство Rheinmetall и Укроборонпрома

Директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телемарафона рассказал, что было создано совместное производство по Rheinmetall.

Это предприятие, которое сегодня зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются из-за рубежа, конечное производство находится в Украине.

Герман Сметанин

Герман Сметанин

Директор "Укроборонпрома"

Он отметил, что ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

По его словам, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.

Сколько предприятий ОПК сейчас работают в Украине

В преддверии Зеленского в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины рассказал, что в Украине сейчас работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, в этом приоритетном производстве задействовано около 300 тысяч человек.

В частности, они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

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