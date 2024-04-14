Укроборонпром розкрив подробиці виробництва зброї разом з Rheinmetall

Україна разом з німецьким збройовим концерном Rheinmetall виробляють зброю для Сил оборони. Німеччина постачає комплектуючі, а кінцеві підприємства знаходяться в Україні.
Виробництво Rheinmetall та Укроборонпрому
Директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в ефірі телемарафону розповів, що було створене спільне виробництво з Rheinmetall.
Він зазначив, що низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.
За його словами, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.
Скільки підприємств ОПК зараз працюють в Україні
Напередодні Зеленський у День працівника оборонно-промислового комплексу України розповів, що в Україні зараз працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.
За словами президента, у цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей.
Зокрема, вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.
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