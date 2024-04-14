Укроборонпром розкрив подробиці виробництва зброї разом з Rheinmetall
Категорія
Україна
Дата публікації

Укроборонпром розкрив подробиці виробництва зброї разом з Rheinmetall

Снаряди
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україна разом з німецьким збройовим концерном Rheinmetall виробляють зброю для Сил оборони. Німеччина постачає комплектуючі, а кінцеві підприємства знаходяться в Україні.

Виробництво Rheinmetall та Укроборонпрому

Директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в ефірі телемарафону розповів, що було створене спільне виробництво з Rheinmetall.

Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу. Йде виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки. Але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, кінцеве виробництво знаходиться в Україні.

Герман Сметанін

Герман Сметанін

Директор "Укроборонпрому"

Він зазначив, що низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

За його словами, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.

Скільки підприємств ОПК зараз працюють в Україні

Напередодні Зеленський у День працівника оборонно-промислового комплексу України розповів, що в Україні зараз працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.

За словами президента, у цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей.

Зокрема, вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

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