Немецкий Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства снарядов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов.
Rheinmetall получил средства на производство боеприпасов
В Rheinmetall сообщают, что средства были выделены в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха.
ASAP — первая программа финансирования ЕС для расширения производства боеприпасов. Подписание соответствующих грантовых соглашений ожидается в мае 2024 года.
Более четверти общей суммы в 500 миллионов евро будут направлены на шесть проектов дочерних компаний Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.
Rheinmetall наращивает свои производственные мощности с 2022 года и компания стремится производить до 1,1 миллиона артиллерийских снарядов в год до 2027 года.
Кроме того, начиная с 2026 года, планируется ежегодно производить до 1,5 миллиона топливных модулей и 3000 тонн взрывчатки RDX.
Rheinmetall планирует построить завод в Украине
В декабре 2023 Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует запустить производство бронетехники в Украине в 2024 году.
Речь идет о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
План состоит в выпуске первых Fuchs в течение 6-7 месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев.
По планам компании производство Fuchs было запланировано на конец лета, а Lynx с лета 2025 года.
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