Немецкий Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства снарядов
Категория
Мир
Дата публикации

Немецкий Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства снарядов

Снаряд
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Источник:  Rheinmetall

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов.

Rheinmetall получил средства на производство боеприпасов

В Rheinmetall сообщают, что средства были выделены в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха.

ASAP — первая программа финансирования ЕС для расширения производства боеприпасов. Подписание соответствующих грантовых соглашений ожидается в мае 2024 года.

Более четверти общей суммы в 500 миллионов евро будут направлены на шесть проектов дочерних компаний Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

Мы благодарны за то, что Европейский Союз доверил нам как одному из важнейших европейских поставщиков 155 мм боеприпасов и учел нас в своей программе финансирования. Большое значение артиллерии видно из борьбы за защиту своей страны. Европейским вооруженным силам необходимо пополнить свои запасы артиллерийских боеприпасов. Мы готовы к этому и уже над этим работаем, — говорит Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.

Rheinmetall наращивает свои производственные мощности с 2022 года и компания стремится производить до 1,1 миллиона артиллерийских снарядов в год до 2027 года.

Кроме того, начиная с 2026 года, планируется ежегодно производить до 1,5 миллиона топливных модулей и 3000 тонн взрывчатки RDX.

Rheinmetall планирует построить завод в Украине

В декабре 2023 Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует запустить производство бронетехники в Украине в 2024 году.

Речь идет о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

План состоит в выпуске первых Fuchs в течение 6-7 месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев.

По планам компании производство Fuchs было запланировано на конец лета, а Lynx с лета 2025 года.

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