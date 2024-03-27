Німецький Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва снарядів
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Німецький Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва снарядів

Снаряди
Джерело:  Rheinmetall

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Rheinmetall отримав кошти на виробництво боєприпасів

У Rheinmetall повідомляють, що кошти виділили в межах Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху.

ASAP — перша програма фінансування ЄС для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.

Більше чверті загальної суми в 500 мільйонів євро буде спрямовано на шість проєктів дочірніх компаній Rheinmetall AG в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Ми вдячні за те, що Європейський Союз довірив нам як одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів і врахував нас у своїй програмі фінансування. Велике значення артилерії видно з боротьби України за захист своєї країни. Європейським збройним силам також необхідно поповнити свої запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо, — говорить Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.

Rheinmetall нарощує свої виробничі потужності з 2022 року, і компанія прагне виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів на рік до 2027 року.

Крім того, починаючи з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона паливних модулів і 3000 тонн вибухівки RDX.

Rheinmetall планує побудувати завод в Україні

У грудні 2023 року Армін Паппергер повідомив, що Rheinmetall планує запустити виробництво бронетехніки в Україні в 2024 році.

Йдеться про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

План полягає у випуску перших Fuchs протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.

За планами компанії, виробництво Fuchs було заплановано на кінець літа, а Lynx з літа 2025 року.

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