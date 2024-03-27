Німецький Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва снарядів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.
Rheinmetall отримав кошти на виробництво боєприпасів
У Rheinmetall повідомляють, що кошти виділили в межах Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху.
ASAP — перша програма фінансування ЄС для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.
Більше чверті загальної суми в 500 мільйонів євро буде спрямовано на шість проєктів дочірніх компаній Rheinmetall AG в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.
Rheinmetall нарощує свої виробничі потужності з 2022 року, і компанія прагне виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів на рік до 2027 року.
Крім того, починаючи з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона паливних модулів і 3000 тонн вибухівки RDX.
Rheinmetall планує побудувати завод в Україні
У грудні 2023 року Армін Паппергер повідомив, що Rheinmetall планує запустити виробництво бронетехніки в Україні в 2024 році.
Йдеться про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
План полягає у випуску перших Fuchs протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.
За планами компанії, виробництво Fuchs було заплановано на кінець літа, а Lynx з літа 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-