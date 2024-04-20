Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви

Литва допомагає Україні

Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі. Тепер Aero L-39 Albatros буде і в ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

У відомстві нагадали, що відповідь на запити української влади Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро.

Завод Rheinmetall у Литві

Міністерство економіки та інновацій Литви повідомляє, що у підписаному документі фіксуються взаємні зобов’язання та наміри щодо якнайшвидшого початку будівництва заводу 155-мм боєприпасів у Литві та виконання необхідних умов.

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підкреслила, що її країни повинна “приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям із забезпечення безпеки нашої країни“.

Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія — сьогодні це застереження Президента України Володимира Зеленського, зроблене на початку повномасштабної війни Росії, як ніколи актуальне. І хоча ми бажаємо якнайшвидшої перемоги України, ми добре усвідомлюємо, що Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.

Шимоніте додала, що завод Rheinmetall буде важливим для Литви, України та всього регіону, а уряд Литви зробить усе від нього залежне, щоб завод якнайшвидше запрацював.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас додав, що створення заводу зменшить залежність Литви від довгих ланцюгів постачання, які зараз створюють великі проблеми для задоволення потреб армій у всьому Європейському Союзі та світі.