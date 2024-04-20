Украина получила новую партию военной помощи от Литвы

В Украину 20 апреля прибыла очередная партия военной поддержки от Литвы. Украинская армия, в частности, получила разобранный легкий ударный самолет Л-39ЗА "Альбатрос".

Литва помогает Украине

Самолеты L-39ZA "Альбатрос" использовались в литовской армии для обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях день и ночь. Теперь Aero L-39 Albatros будет и в ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

В ведомстве напомнили, что ответ на запросы украинских властей Литва уже поставила Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро.

Завод Rheinmetall в Литве

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщает, что в подписанном документе фиксируются взаимные обязательства и намерения по скорейшему началу строительства завода 155-мм боеприпасов в Литве и выполнения необходимых условий.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подчеркнула, что ее страны должны «уделять большое внимание не разговорам об угрозе войны, а реальным действиям по обеспечению безопасности нашей страны».

Свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания — сегодня это предостережение Президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в начале полномасштабной войны России, как никогда актуально. И хотя мы желаем скорейшей победы Украины, мы хорошо осознаем, что Россия еще долго будет оставаться самой большой угрозой для Европы.

Шимоните добавила, что завод Rheinmetall будет важен для Литвы, Украины и всего региона, а правительство Литвы сделает все от него зависящее, чтобы завод как можно быстрее заработал.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что создание завода снизит зависимость Литвы от длинных цепей поставок, которые сейчас создают большие проблемы для удовлетворения потребностей армий во всем Европейском Союзе и мире.