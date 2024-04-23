Главнокомандующий Сырский встретился с военным руководством Литвы. Что обсудили

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Киеве провел встречу с главкомом Вальдемарасом Рупшисом и начальником генштаба Миндаугасом Степонявичюсом.
Что известно о встрече Сырского с военным руководством Литвы
Как отмечается, в ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов. В частности, о ситуации на поле боя, подготовке украинских и литовских бойцов, поддержке Украины.
Что известно о помощи Украине от Литвы
В январе 2024 г. во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на придание Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.
Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усугубит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.
Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.
По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом военная помощь Литвы Украине достигает более 610 миллионов евро.
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