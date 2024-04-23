Главнокомандующий Сырский встретился с военным руководством Литвы. Что обсудили
Категория
Украина
Дата публикации

Главнокомандующий Сырский встретился с военным руководством Литвы. Что обсудили

Александр Сырский
Сырский
Читати українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Киеве провел встречу с главкомом Вальдемарасом Рупшисом и начальником генштаба Миндаугасом Степонявичюсом.

Что известно о встрече Сырского с военным руководством Литвы

Как отмечается, в ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов. В частности, о ситуации на поле боя, подготовке украинских и литовских бойцов, поддержке Украины.

Есть четкий план действий для дальнейшего сотрудничества. Поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку нашего войска.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Что известно о помощи Украине от Литвы

В январе 2024 г. во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на придание Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.

Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усугубит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.

Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.

По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом военная помощь Литвы Украине достигает более 610 миллионов евро.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкий Rheinmetall построит в Литве завод по производству артиллерийских боеприпасов
Снаряд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила новую партию военной помощи от Литвы
Министерство обороны Литвы
"Альбатрос"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит самолет L-39ZA "Альбатрос" от Литвы
литва

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?