Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты пытаются захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, для чего сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

На некоторых направлениях РФ имеет тактические успехи

Сырский отметил, что россияне активно атакуют по всей линии фронта, по некоторым направлениям — имеют тактические успехи.

Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Главнокомандующего, на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта.

Обстановка динамично менялась — в некоторых направлениях враг имел тактический успех, а в некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.

Ситуация по направлениям

В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главная задача окупантов — выйти на административную границу Луганской области.

На Купянском направлении основные направления сосредоточения усилий врага — села Стельмаховка и Берестово.

Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен.

Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов нет, его продвижение на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр.

Также противник пытается вернуть под свой контроль Клищиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

На Покровском и Кураховском направлениях наиболее сложная ситуация, там продолжаются ожесточенные бои.

Сырский отмечает, что противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог.

Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность.

На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском — в районах Роботы и Вербового, на Херсонском — все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни в одном из направлений.

Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрига.

Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

Вместе с тем, отметил Сырский, отслеживается наращивание численности и перегруппировка войск противника в Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях украинские войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Ротация и подготовка ВСУ

По словам Сырского, продолжается ротация воинских частей для организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей.

Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор делается на качество и мастерство во владении оружием.

Также продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям.