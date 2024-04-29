Как повлияет освобождение острова Нестрига под Херсоном на фронт — объяснение Сил обороны Юга

Возвращение контроля Силами обороны над островом Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер.
В чем важность освобождения острова Нестрига под Херсоном
Как заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, речь идет не о стратегии, а о порционных боях, поэтому освобождение острова это большее тактическое значение.
Локации, не позволяющие врагу приближаться к украинским позициям, имеют значение.
Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.
Возвращение острова Нестрига
Напомним, 28 апреля украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг не имеет успехов ни в одном из направлений и теряет позиции под Херсоном.
Александр Сырский рассказал, что:
на Новопавловском направлении — противник пытается наступать в районе Старомайорского,
на Ореховском — в районах Роботиного и Вербового,
на Херсонском — надеется выбить наши войска из Крынок.
Нестрига является одним из островов, которые расположены в долине и дельте реки Днепр.
Россияне пытались захватить его еще осенью 2023 года. Тогда аналитики американского Института изучения войны объясняли, что оккупанты пытаются установить контроль над островами в дельте Днепра. Тогда враги пытались захватить плацдарм на острове Нестрига, юго-западнее Херсона.
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