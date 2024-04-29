Как повлияет освобождение острова Нестрига под Херсоном на фронт — объяснение Сил обороны Юга
Категория
Украина
Дата публикации

Как повлияет освобождение острова Нестрига под Херсоном на фронт — объяснение Сил обороны Юга

всу
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Возвращение контроля Силами обороны над островом Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер.

В чем важность освобождения острова Нестрига под Херсоном

Как заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, речь идет не о стратегии, а о порционных боях, поэтому освобождение острова это большее тактическое значение.

Локации, не позволяющие врагу приближаться к украинским позициям, имеют значение.

Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.

Фактически это наш берег… На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он расположен… Некоторое время он считался серой зоной, — подчеркнул Плетенчук.

Возвращение острова Нестрига

Напомним, 28 апреля украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг не имеет успехов ни в одном из направлений и теряет позиции под Херсоном.

Александр Сырский рассказал, что:

  • на Новопавловском направлении — противник пытается наступать в районе Старомайорского,

  • на Ореховском — в районах Роботиного и Вербового,

  • на Херсонском — надеется выбить наши войска из Крынок.

Нестрига является одним из островов, которые расположены в долине и дельте реки Днепр.

Россияне пытались захватить его еще осенью 2023 года. Тогда аналитики американского Института изучения войны объясняли, что оккупанты пытаются установить контроль над островами в дельте Днепра. Тогда враги пытались захватить плацдарм на острове Нестрига, юго-западнее Херсона.

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