Эксперты заявляют об успехах ВСУ на левобережье Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперты заявляют об успехах ВСУ на левобережье Херсонской области

ВСУ
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Источник:  ISW

ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в населенном пункте.

Что известно об успехах ВСУ в Крынках

Украинские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках, Херсонской области, на левом берегу Днепра на фоне позиционных боев в этом районе 24 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что украинские войска незначительно продвинулись в северной части Крынок, подтверждая, что украинские силы все еще сохраняют позиции в населенном пункте.

Эксперты заявляют об успехах ВСУ на левобережье Херсона

Ситуация в Кринках

На левом берегу Днепра в районе села Крынки Херсонской области российские войска пытались изменить тактику.

Силы обороны юга накануне сообщили, что на левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 суточных штурмовых групп.

Понеся потери, [россияне] уже привычно ретировались.

В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что войска РФ пытаются вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок Херсонской области.

Он подчеркнул, что в этих направлениях россияне успеха не имеют.

По словам экс-руководительницы Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Натальи Гуменюк, украинские военные могут расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако для этого необходимы дополнительные РЭБ.

Гуменюк, отвечая на вопрос, могут ли украинские военные расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области отметила, что украинские военные на этом направлении имеют достаточное количество оружия, однако ключевыми остаются возможности защиты.

В частности, она подчеркнула, что украинские военные в Херсонской области нуждаются в дополнительных системах РЭБ для защиты от дроновых атак оккупационной армии РФ.

Потому что удерживать плацдарм в условиях, когда атакуют, фактически насыпают с воздуха, дроны очень трудно, — объясняет она.

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