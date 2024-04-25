ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.

Що відомо про успіхи ЗСУ у Кринках

Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках, Херсонська область, на лівому березі Дніпра на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 квітня.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 24 квітня, показує, що українські війська незначно просунулися в північній частині Кринків, підтверджуючи, що українські сили все ще зберігають позиції в населеному пункті.

Експерти заявляють про успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Ситуація у Кринках

На лівому березі Дніпра в районі села Кринки на Херсонщині російські війська намагалися змінити тактику.

Сили оборони півдня напередодні повідомили, що на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп.

Зазнавши втрат, [росіяни] вже звично ретирувалися.

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігається їх збільшення майже на 20%.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні також повідомив, що війська РФ намагаються витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок Херсонської області.

Він наголосив, що на цих напрямках росіяни успіху не мають.

За словами екскерівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, українські військові можуть розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак для цього необхідні додаткові РЕБ.

Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можуть українські військові розширити плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині зазначила, що українські військові на цьому напрямку мають достатню кількість зброї, однак ключовими залишаються можливості щодо захисту.

Зокрема, вона підкреслила, що українські військові на Херсонщині потребують додаткових систем РЕБ для захисту від дронових атак окупаційної армії РФ.