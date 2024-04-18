Україна повернула двох підлітків з окупованої Херсонщини

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще двох підлітків з Херсонської області.

Ще двох дітей повернули з ТОТ в Україну

Це хлопчик 16 та дівчина 17 років, які були позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування. Поширити

Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як розповів глава ОВА, цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Дякую кожному і кожній, хто доклав максимум зусиль, аби тільки з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі вивозить українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно на другому пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими загарбниками, Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над їх поверненням та реінтеграцією.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.