Україна повернула 6 українських дітей з родинами з окупованих територій

Команда Save Ukraine повернула з російської окупації ще шістьох українських дітей з їхніми сімʼями.

Шестеро українських дітей повернулися з ТОТ

Дітей врятували разом з їх родинами.

Про це повідомив 17 квітня засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Родинам важко згадувати пережите, але ми мусимо говорити про злочини, які чинить Російська Федерація на нашій землі Микола Кулеба Керівник БО Save Ukraine

У своєму пості він також розповів особисті історії кількох сімей.

Кулеба подякував нашим найбільшим #WeAreAllUkrainians, благодійному фонду "Хуманіті" та всім іншим партнерам Save Ukraine за їхню підтримку місій з порятунку дітей.

Станом на сьогодні нам вдалося повернути в Україну з Росії й ТОТ 290 дітей. Разом ми змінюємо долі та будуємо кращий світ заради майбутнього.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тис дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі. Поширити

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.