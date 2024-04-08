Промивка мізків. Росія вивозить українських дітей з ТОТ на "оздоровлення"

У РФ активно розпочалася підготовка до вивозу українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Йдеться про період літніх канікул.

Промивка мізків під виглядом “оздоровлення”

Вже сьогодні відомо, що на «відпочинок і психологічну реабілітацію» готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.

До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії.

Минулоріч «оздоровилося» на території РФ майже тисячу українських дітей з ТОТ.

Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги. Поширити

Такий “відпочинок” українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю — промивки мізків, під приводом оздоровлення.

Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску.

Тому Центр національного спротиву закликає усіх, хто має інформацію про колаборантів та посібників окупаційної влади, які причетні до вивозу українських дітей на територію Росії, повідомляти про їх злочинні дії за цим анонімним посиланням. У цьому чат-боті ви можете залишати будь-яку інформацію про злочини окупантів, розташування їх військ тощо.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.