Промывка мозгов. Россия вывозит украинских детей с ВОТ на "оздоровление"
Категория
Украина
Дата публикации

Промывка мозгов. Россия вывозит украинских детей с ВОТ на "оздоровление"

Ребенок
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Источник:  ЦНС

В РФ активно началась подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул.

Промывка мозгов под видом "оздоровления"

Уже сегодня известно, что на отдых и психологическую реабилитацию готовы принять санатории Петербурга 2480 детей и 150 педагогов.

К такой инициативе проявили готовность приобщиться еще не менее пяти регионов России.

В прошлом году «оздоровилось» на территории РФ почти тысячу украинских детей с ВОТ.

Кроме соответствующих органов России за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги.

Такой "отдых" украинских детей оккупанты организуют с единственной целью — промывки мозгов, под предлогом оздоровления.

Многие такие дети уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления.

Поэтому Центр национального сопротивления призывает всех, кто имеет информацию о коллаборантах и пособиях оккупационных властей, причастных к вывозу украинских детей на территорию России, сообщать об их преступных действиях по этой анонимной ссылке. В этом чат-боте вы можете оставлять любую информацию о преступлениях оккупантов, расположении их войск и т.д.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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