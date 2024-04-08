В РФ активно началась подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул.
Промывка мозгов под видом "оздоровления"
Уже сегодня известно, что на отдых и психологическую реабилитацию готовы принять санатории Петербурга 2480 детей и 150 педагогов.
К такой инициативе проявили готовность приобщиться еще не менее пяти регионов России.
В прошлом году «оздоровилось» на территории РФ почти тысячу украинских детей с ВОТ.
Такой "отдых" украинских детей оккупанты организуют с единственной целью — промывки мозгов, под предлогом оздоровления.
Многие такие дети уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления.
Поэтому Центр национального сопротивления призывает всех, кто имеет информацию о коллаборантах и пособиях оккупационных властей, причастных к вывозу украинских детей на территорию России, сообщать об их преступных действиях по этой анонимной ссылке. В этом чат-боте вы можете оставлять любую информацию о преступлениях оккупантов, расположении их войск и т.д.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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