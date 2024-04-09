Україна повернула з окупованих Росією територій ще двох дітей

Команда Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій України ще двох дітей, одна з яких є сиротою.

Ще кількох дітей врятували з російської окупації

Як розповів очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба, в одній із сімей Олена Захарченко до повномасштабної війни працювала в управлінні соціального захисту, а в перші дні вторгнення її місто окупували.

З нею жила тоді ще 8-річна Яринка. Дитину вдалося вивезти.

В другій сімʼї Марта Олександрівна вирішила виїжджати з окупованого села, коли в її двір о пів на шосту ранку прилетів снаряд, зруйнуваши частину будинку.

Онук Назар опинився весь у глині, а потім кілька днів спав в одязі, щоб при наступному обстрілі встигнув втекти. Під час фільтрації російські спецслужби знущалися з літньої жінки та хлопця-сироти.

Навіть, коли українські родини вирішують покинути свої рідні домівки, полишити все нажите, навіть коли вони жодним чином не загрожують окупаційній владі, росіяни все одно намагаються якомога більше познущатися з українців. Принижувати, допитувати, катувати — у цьому і вся суть російської федерації, яка наче і не чула про існування Женевських конвенцій, — зазначив Кулеба. Поширити

Наразі команда Save Ukraine врятувала 284 дитини, з них — 73 сироти.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.