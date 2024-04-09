Украина вернула с оккупированных Россией территорий еще двоих детей

Команда Save Ukraine вернула с временно оккупированных территорий Украины еще двоих детей, один из которых является сиротой.

Еще несколько детей спасли из российской оккупации

Как рассказал руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, в одной из семей Елена Захарченко до полномасштабной войны работала в управлении социальной защиты, а первые дни вторжения ее город оккупировали.

С ней жила тогда еще 8-летняя Яринка. Ребенка удалось вывезти.

Во второй семье Марта Александровна решила выезжать из оккупированного села, когда в ее двор в полшестого утра прилетел снаряд, разрушив часть дома.

Внук Назар оказался весь в глине, а потом несколько дней спал в одежде, чтобы при следующем обстреле успел убежать. Во время фильтрации российские спецслужбы издевались над пожилой женщиной и парнем-сиротой.

Даже когда украинские семьи решают покинуть свои родные дома, оставить все нажитое, даже если они никоим образом не угрожают оккупационным властям, россияне все равно пытаются как можно больше поиздеваться над украинцами. Унижать, допрашивать, пытать — в этом и вся сущность российской федерации, которая вроде бы и не слышала о существовании Женевских конвенций, — отметил Кулеба. Поделиться

Пока команда Save Ukraine спасла 284 ребенка, из них — 73 сирота.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.