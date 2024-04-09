Украина вернула с оккупированных Россией территорий еще двоих детей

Команда Save Ukraine вернула с временно оккупированных территорий Украины еще двоих детей, один из которых является сиротой.
Еще несколько детей спасли из российской оккупации
Как рассказал руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, в одной из семей Елена Захарченко до полномасштабной войны работала в управлении социальной защиты, а первые дни вторжения ее город оккупировали.
С ней жила тогда еще 8-летняя Яринка. Ребенка удалось вывезти.
Во второй семье Марта Александровна решила выезжать из оккупированного села, когда в ее двор в полшестого утра прилетел снаряд, разрушив часть дома.
Внук Назар оказался весь в глине, а потом несколько дней спал в одежде, чтобы при следующем обстреле успел убежать. Во время фильтрации российские спецслужбы издевались над пожилой женщиной и парнем-сиротой.
Пока команда Save Ukraine спасла 284 ребенка, из них — 73 сирота.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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