Украина вернула 6 украинских детей с семьями с оккупированных территорий

Команда Save Ukraine вернула из российской оккупации еще шестеро украинских детей с их семьями.

Шесть украинских детей вернулись с ВОТ

Детей спасли вместе с их семьями.

Об этом сообщил 17 апреля основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Семьям трудно вспоминать пережитое, но мы должны говорить о преступлениях, которые совершает Российская Федерация на нашей земле Николай Кулеба Руководитель БО Save Ukraine

В своем посте он также поведал личные истории нескольких семей.

Кулеба поблагодарил наших крупнейших #WeAreAllUkrainians, благотворительного фонда "Хуманити" и всех других партнеров Save Ukraine за их поддержку миссий по спасению детей.

По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть в Украину из России и ТОТ 290 детей. Вместе мы меняем судьбы и строим лучший мир ради будущего.

На конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию. Об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее информировала, что по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям точно известно о более 19,5 тыс детей, вывезенных из ТОТ в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации части территории Украины.

5 апреля 2023 года 49 стран мира в совместном заявлении осудили РФ за организацию заседания Совбеза относительно якобы правовых оснований похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Великобритания заблокировала трансляцию выступления российского уполномоченного по правам детей Львово-Беловой на ресурсах ООН, призвав ее отвечать за свои действия в Гааге. Поделиться

В Офисе генпрокурора указали, что единого прозрачного алгоритма или механизма, позволяющего возвращать депортированных в Россию украинских детей, на сегодняшний день нет.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.