Украина вернула 6 украинских детей с семьями с оккупированных территорий

Команда Save Ukraine вернула из российской оккупации еще шестеро украинских детей с их семьями.
Шесть украинских детей вернулись с ВОТ
Детей спасли вместе с их семьями.
Об этом сообщил 17 апреля основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.
В своем посте он также поведал личные истории нескольких семей.
Кулеба поблагодарил наших крупнейших #WeAreAllUkrainians, благотворительного фонда "Хуманити" и всех других партнеров Save Ukraine за их поддержку миссий по спасению детей.
По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть в Украину из России и ТОТ 290 детей. Вместе мы меняем судьбы и строим лучший мир ради будущего.
На конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию. Об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее информировала, что по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям точно известно о более 19,5 тыс детей, вывезенных из ТОТ в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации части территории Украины.
В Офисе генпрокурора указали, что единого прозрачного алгоритма или механизма, позволяющего возвращать депортированных в Россию украинских детей, на сегодняшний день нет.
17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-