Украина вернула двух подростков с оккупированной Херсонщины

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще двух подростков из Херсонской области.
Еще двоих детей вернули с ВОТ в Украину
Это парень 16 и девушка 17 лет, лишенные родительской опеки.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Сейчас они находятся в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как рассказал глава ОВА, этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации "Save Ukraine", областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей.
Похищение Россией украинских детей
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе вывозит украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
Недавно на втором пленарном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими захватчиками Украина представила конкретные проекты по работе над их возвращением и реинтеграцией.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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