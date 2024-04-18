Украина вернула двух подростков с оккупированной Херсонщины

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще двух подростков из Херсонской области.

Еще двоих детей вернули с ВОТ в Украину

Это парень 16 и девушка 17 лет, лишенные родительской опеки.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенных родительской опеки. Поделиться

Сейчас они находятся в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как рассказал глава ОВА, этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации "Save Ukraine", областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей.

Благодарю каждого и каждого, кто приложил максимум усилий, лишь бы с начала этого года удалось вырвать из российской оккупации 61 ребенка. Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе вывозит украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно на втором пленарном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими захватчиками Украина представила конкретные проекты по работе над их возвращением и реинтеграцией.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.