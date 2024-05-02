Армия РФ с декабря казнила 15 военных ВСУ во время сдачи в плен — отчет HRW

Российские оккупанты с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских защитников, пытавшихся сдаться в плен.

Сколько военных ВСУ могли казнить оккупанты РФ

Международная правозащитная организация Human Rights Watch установила, что с декабря 2023 года российские захватчики, вероятно, казнили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих при попытке сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались или уже сдались в плен.

Как отмечают правозащитники, подтвержденные факты казни пленных или военных, которые хотели сдаться в плен, следует расследовать как военные преступления.

Внесудебные казни — или убийства — сдавшихся в плен и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, категорически запрещенных международным правом, — тоже принадлежат к этому позорному наследию, — заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch Белкис Вилле. Поделиться

Human Rights Watch исследовала три случая расстрела не менее 12 украинских военных. Правозащитники проверили и проанализировали видео с дронов, опубликованных в соцсетях 2 и 27 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года.

Момент расстрела россиянами украинских военных (фото — hrw.org)

В этих случаях украинские военные точно показывали, что хотели сдаться в плен. Согласно международному праву, они считались вышедшими из боя.

Правозащитники смогли установить места казней двух из трех случаев.

Также Human Rights Watch исследовала четвертый случай, проанализировав другой видеоролик, опубликованный в социальных сетях 19 февраля. На кадрах двое российских военных казнят троих невооруженных украинских солдат, сдавшихся в плен. Пятый случай установил, что россияне казнили не менее шести украинских солдат.

Правозащитная организация направила запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу, где попросили прокомментировать описанные выше инциденты. Москва не дала ответа.

Что известно о казнях россиян украинских защитников

Согласно отчету ООН, российская армия за зиму казнила по меньшей мере 32 попавших в плен украинских военных.

При этом в Офисе президента отмечают, что зафиксировали убийство оккупантами 54 украинских пленных. Было возбуждено 27 уголовных дел по фактам смертной казни.

Один из самых резонансных случаев расстрела украинского пленника было убийство военного Александра Мациевского. Оккупанты расстреляли героя возле города Соледар Донецкой области после слов "Слава Украине".

Ему посмертно присвоили звание Героя Украины, а также в честь Александра Мациевского в Киеве установили памятник.