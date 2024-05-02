Армія РФ з грудня стратила 15 військових ЗСУ під час здачі в полон — звіт HRW

Російські окупанти з грудня 2023 року стратили щонайменше 15 українських захисників, які намагалися здатися в полон.

Скільки військових ЗСУ могли стратити окупанти РФ

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch встановила, що з грудня 2023 року російські загарбникик, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися в полон.

Як зазначають правозахисники, підтверджені факти страти полонених або військових, які хотіли здатися у полон, потрібно розслідувати як воєнні злочини.

Позасудові страти — чи вбивства — тих, хто здався в полон і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, що категорично заборонено міжнародним правом, — теж належать до цієї ганебної спадщини, — заступник директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch Белкіс Вілле. Поширити

Human Rights Watch дослідила три випадки розстрілу щонайменше 12 українських військових. Правозахисники перевірили та проаналізували відео з дронів, які були опубліковані у соцмережах 2 та 27 грудня 2023 року і 5 лютого 2024 року.

Момент розстрілу росіянами українських військових (фото — hrw.org)

У цих випадках українські військові точно показували, що хотіли здатися у полон. Згідно з міжнародним правом, вони вважалися такими, що вийшли з бою.

Правозахисники змогли встановити місця страт двох з трьох випадків.

Також Human Rights Watch дослідила четвертий випадок, проаналізувавши інший відеоролик, опублікований у соціальних мережах 19 лютого. На кадрах двоє російських військових страчують трьох неозброєних українських солдатів, які здалися у полон. П'ятий випадок встановив, що росіяни стратили щонайменше шість українських солдатів.

Правозахисна організація надіслала запит міністру оборони РФ Сергію Шойгу, де попросили прокоментувати описані вище інциденти. Москва не надала відповіді.

Що відомо про страти росіянами українських захисників

Згідно зі звітом ООН, російська армія за зиму стратила щонайменше 32 українських військових, які потрапили у полон.

При цьому в Офісі президента зазначають, що зафіксували вбивство окупантами 54 українських полонених. Було відкрито 27 кримінальних справ за фактами страти.

Один з найрезонансніших випадків розстрілу українського полоненого було вбивство військового Олександра Мацієвського. Окупанти розстріляли героя біля міста Соледар Донецької області після слів "Слава Україні".

Йому посмертно присвоїли звання Герой України, а також на честь Олександра Мацієвського у Києві встановили пам'ятник.