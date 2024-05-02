Журналісти видання The Hil із посиланням на західних аналітиків та посадовців зазначають, що окупаційна армія РФ максимально збільшила інтенсивність бойових дій у війні проти України напередодні надходження військової допомоги від США.

Кремль прагне максимально використати час до надходження військової допомоги від США

Журналісти видання зазначають, що протягом минулого тижня окупаційна армія РФ захопила кілька населених пунктів на сході України і має намір найближчими днями продовжувати просування.

Зазначається, що ракетні удари та атаки дронів окупаційної армії РФ стають дедалі ефективнішими, оскільки українським військовим не вистачає озброєнь для відбиття ворожих атак.

Але можливість для Росії використати слабкість України швидко зникає, і в неї залишається мало часу, перш ніж американська зброя наповнить поле бою й активізує українські сили, — підкреслюється в матеріалі видання. Поширити

Експерт аналітичного центру Брукінгського інституту Майкл О'Хенлон припускає, що окупаційна армія РФ може найближчим часом ще збільшити інтенсивність бойових дій на 10-20% перш ніж озброєння в рамках допомоги від США дістануться України.

Уолишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що злочинна армія РФ прискорить власний наступ в Україні.

За його словами, це буде доволі небезпечний період.

Однак він додав, що, на його думку, найнебезпечніший момент уже пройдено з огляду на те, що українці, зі свого боку, активізували використання зброї, яку вони берегли з осені минулого року, знаючи, що її запаси скоро буде поповнено.

Я думаю, що вони втратять дуже невелику територію, або взагалі не втратять її, в наступні два-три-чотири тижні, — прогнозує Гербст. Поширити

Що кажуть у розвідці США

За словами директорки Нацрозвідки США Евріл Хейнс, російські окупанти демонструють дедалі більший прогрес на полі бою в Україні, зокрема в Харківській та Донецькій областях.

За її словами, власними успіхами окупаційна армія РФ забов’язана технічній допомозі з боку Китаю.

Пекін, як підкреслила Хейнс, продовжує постачати Росії товари подвійного призначення.

Глава Національної розвідки США також зазначила, що Росія прискорила темпи відновлення військових потужностей.

Путін місяцями демонстрував готовність почати переговори з Києвом та Вашингтоном щодо майбутнього України, але без будь-яких ознак того, що він готовий піти на значні поступки, — підкреслила Хейнс. Поширити

При цьому вона зазначила, що наразі окупаційна армія РФ демонструє значно агресивнішу тактику, здійснюючи атаки по стратегічних інфраструктурних об’єктах в Україні.

Крім того вона додала, що Путін "збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП, що майже вдвічі перевищує середній показник за всю історію країни". В даний час оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх витрат.