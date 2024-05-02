По словам военных 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, оккупационная армия РФ ежедневно сбрасывала до 30 авиабомб КАБ и обстреливала позиции украинских защитников в районе Очеретиного. Несмотря на это, Силы обороны сдерживали атаки противника.
Что известно об отступлении украинских военных из Очеретиного
Бойцы бригады отмечают, что удерживали линию обороны между населенными пунктами Очеретино и Керамик.
Отмечается, что, несмотря на постоянные обстрелы, бойцы бригады вели бои с врагом, который в 10-15 раз превышал их по численности личного состава.
Какие задачи выполняла 115 бригада в районе Очеретиного
Подчеркивается, что защитники выиграли время, чтобы другая бригада закрепилась на более подготовленных позициях в районе Очеретино.
Во время наступления на Очеретино россияне провели ротацию трех бригад — это указывает на количество брошенного на прорыв личного состава, уничтоженного 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонных боев.
Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, уничтожаемые преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.
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