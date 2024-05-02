По словам военных 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, оккупационная армия РФ ежедневно сбрасывала до 30 авиабомб КАБ и обстреливала позиции украинских защитников в районе Очеретиного. Несмотря на это, Силы обороны сдерживали атаки противника.

Что известно об отступлении украинских военных из Очеретиного

Бойцы бригады отмечают, что удерживали линию обороны между населенными пунктами Очеретино и Керамик.

Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами и большим количеством FPV дронов, сбросы с дронов, в том числе химического вещества. В результате определенное количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом, — говорится в сообщении бойцов 115 ОМБ. Поделиться

Отмечается, что, несмотря на постоянные обстрелы, бойцы бригады вели бои с врагом, который в 10-15 раз превышал их по численности личного состава.

Какие задачи выполняла 115 бригада в районе Очеретиного

Подчеркивается, что защитники выиграли время, чтобы другая бригада закрепилась на более подготовленных позициях в районе Очеретино.

Бойцы ежедневно уничтожали множество живой силы противника, но, несмотря на свои потери, враг бросал все новые и новые силы на штурм наших позиций, изменив тактику штурмовых действий: если раньше он применял штурмовые группы к 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям, подчеркивают в 115 бригаде. Поделиться

Во время наступления на Очеретино россияне провели ротацию трех бригад — это указывает на количество брошенного на прорыв личного состава, уничтоженного 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонных боев.

Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, уничтожаемые преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.