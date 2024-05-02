РФ удалось закрепиться в Очеретином Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" раскрыли детали
Категория
Украина
Дата публикации

РФ удалось закрепиться в Очеретином Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" раскрыли детали

Очеретино
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Источник:  Интерфакс-Украина

Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области. Однако часть, в которой находятся оккупанты, находится под огневым контролем ВСУ.

Ситуация в Очеретино

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил о ситуации в Очеретино.

Насчет Очеретиного. Враг прорвался и закрепился в этом населённом пункте. Часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Также там продолжаются тяжелые бои, однако ситуация под контролем подразделений ВСУ.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица"

Скриншот (фото: deepstatemap.live)

Волошин отметил, что Силы обороны принимают все меры по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращению под контроль Очеретиного.

С этой целью были введены дополнительные силы и средства резерва, — отметил Волошин.

Где самая сложная ситуация на фронте

В ОСУВ "Хортица" добавили, что в целом самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои.

Волошин напомнил, что российские оккупанты на этих направлениях задействовали до четырех своих бригад и пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, хочет пробиться в Покровск и Курахово.

В этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность, — отметил спикер.

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