Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области. Однако часть, в которой находятся оккупанты, находится под огневым контролем ВСУ.
Ситуация в Очеретино
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил о ситуации в Очеретино.
Волошин отметил, что Силы обороны принимают все меры по стабилизации обстановки на этом направлении и возвращению под контроль Очеретиного.
Где самая сложная ситуация на фронте
В ОСУВ "Хортица" добавили, что в целом самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои.
Волошин напомнил, что российские оккупанты на этих направлениях задействовали до четырех своих бригад и пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, хочет пробиться в Покровск и Курахово.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-