Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина, в якій перебувають окупанти, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Ситуація в Очеретиному

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив про ситуацію в Очеретиному.

Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Назар Волошин Речник ОСУВ "Хортиця"

Скриншот (фото: deepstatemap.live)

Волошин зазначив, що Сили оборони вживають усіх заходів щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

З цією метою було введено додаткові сили і засоби резерву, — зазначив Волошин. Поширити

Де найскладніша ситуація на фронті

В ОСУВ "Хортиця" додали, що загалом найскладніша ситуація наразі на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що російські окупанти на цих напрямках задіяли до чотирьох своїх бригад і намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.