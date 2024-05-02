Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина, в якій перебувають окупанти, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
Ситуація в Очеретиному
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив про ситуацію в Очеретиному.
Волошин зазначив, що Сили оборони вживають усіх заходів щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.
Де найскладніша ситуація на фронті
В ОСУВ "Хортиця" додали, що загалом найскладніша ситуація наразі на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають запеклі бої.
Волошин нагадав, що російські окупанти на цих напрямках задіяли до чотирьох своїх бригад і намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.
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