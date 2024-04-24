Українські бійці пояснили роль Очеретиного у бойових діях під Авдіївкою — відео

Яку роль відіграє Очеретине у боях біля Авдіївки

Солонько розповів, що після захоплення росіянами Авдіївки оборона триває у полях та невеликих населених пунктах, де знайи вигідні позиції дуже складно.

Очеретине є доволі вигідним пунктом, який потрібно контролювати обом сторонам на цьому напрямку. Якщо ви подивитеся на карті, є Нетайлове південніше, яке розташоване вздовж дороги на Покровськ, є Очеретине, яке розташоване вздовж залізничної дороги і ще однієї дороги, яка веде на Мирноград. Це місто, яке знаходиться поряд із Покровськом як одна агломерація, — зазначив військовий. Поширити

Він додав, що Покровськ теж є дуже принциповим вузловим пунктом у регіоні, який росіяни намагаються захопити.

Очеретине — це доволі великий як для цього району населений пункт. І ключовим є те (крім того, що це важлива точка на маршруті в бік Мирнограда і Покровська), що це висота, яка переважає той же Покровськ подекуди на 40−50 метрів. Обом сторонам потрібно його контролювати, аби мати можливість краще тримати під вогнем і під вогневим контролем навколишню територію. Якщо росіяни туди заходять, вони мають можливість краще контролювати під'їзди для ротації, логістики, переміщення військ тощо, — пояснив Солонько. Поширити

Аеророзвідник також зазначив, що територія навколо Очеретиного — це перепад висот зі степовим ландшафтом, «який подекуди нагадує те, що ми бачили на запорізькому напрямку».

Він уточнив, що на цій території обмежена кількість маршрутів, якими можна здійснювати переміщення військ, логістику та завезення матеріально-технічних ресурсів, які потрібні для тримання оборони. За словами Солонька, Очеретине розташоване на одному з таких маршрутів.

Часів Яр стане гарячою точкою війни Росії проти України

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що російське командування має намір до кінця року “закрити питання” з Часовим Яром.

Часів Яр стане однією з найгарячіших точок на фронті вже у другій половині 2024 року. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

Наразі в напрямку міста формуються умови для проведення успішного наступу РОВ. До таких умов належить захоплення Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Так, за словами Коваленка, захоплення Богданівки дасть змогу окупантам вийти на північний сектор Часова Яру, через Калинівку форсувати канал, перерізати трасу 0506. Захоплення Іванівського дасть змогу вийти на Ступочки, охопити місто з півдня. Станом на сьогодні російські війська контролюють північно-східну частину Іванівського і намагаються закріпитися в центрі.

Крім того, захоплення Кліщіївки та Андріївки дасть змогу росіянам убезпечити просування трасою 0504, і "оголений південний фланг може вилитися в дуже неприємні події". Хоча успіхів у цих локаціях окупанти поки що не мають.

Фактично, без захоплення цих сіл і н.п., а точніше того, що від них залишилося, каталізувати наступ на Часів Яр не зможуть. Точніше, зможуть, але результати такої каталізації будуть не надто хороші, — підкреслює Коваленко, додаючи, що зараз окупанти намагаються зачепитися на східних околицях Часового Яру, водночас по місту працює не тільки артилерія, а й нарощують удари КАБами.

Поки що ресурсу для повторення Авдіївського сценарію у Росії недостатньо, але до другої половини 2024 року його цілком можуть наростити і наростять. Комбінуючи кількісну перевагу і домінування в повітрі, командування армії РФ має намір до кінця року закрити питання з Часовим Яром, вважає експерт.