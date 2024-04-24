Украинские бойцы объяснили роль Очеретиного в боевых действиях под Авдеевкой — видео

Какую роль играет Очеретино в боях у Авдеевки

Солонько рассказал, что после захвата россиянами Авдеевки оборона продолжается в полях и небольших населенных пунктах, где найти выгодные позиции очень сложно.

Камыш является достаточно выгодным пунктом, который нужно контролировать обеим сторонам на этом направлении. Если вы посмотрите на карте, есть Нетайловое южнее, расположенное вдоль дороги на Покровск, есть Очеретино, расположенное вдоль железнодорожной дороги и еще одной дороги, ведущей на Мирноград. Это город, который находится рядом с Покровском как одна агломерация, — отметил военный. Поделиться

Он добавил, что Покровск тоже очень принципиальный узловой пункт в регионе, который россияне пытаются захватить.

Очеретино — достаточно большой для этого района населенный пункт. И ключевым является то (кроме того, что это важная точка на маршруте в сторону Мирнограда и Покровска), что это высота, превосходящая тот же Покровск кое-где на 40-50 метров. Обеим сторонам нужно его контролировать, чтобы иметь возможность держать под огнем и под огненным контролем окружающую территорию. Если россияне туда заходят, они могут лучше контролировать подъезды для ротации, логистики, перемещения войск и т.д., — пояснил Солонько. Поделиться

Аэроразведчик также отметил, что территория вокруг Очеретино — это перепад высот со степным ландшафтом, «кое-где напоминающее то, что мы видели на запорожском направлении».

Он уточнил, что на этой территории ограничено количество маршрутов, по которым можно осуществлять перемещение войск, логистику и завоз материально-технических ресурсов, необходимых для удержания обороны. По словам Солонько, Очеретино расположено на одном из таких маршрутов.

Времен Яр станет горячей точкой войны России против Украины

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что российское командование намерено до конца года "закрыть вопрос" с Временным Яром.

Времен Яр станет одной из самых горячих точек на фронте уже во второй половине 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

В направлении города формируются условия для проведения успешного наступления РОВ. К таким условиям относятся захваты Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки.

Так, по словам Коваленко, захват Богдановки позволит оккупантам выйти на северный сектор Временного Яра, через Калиновку форсировать канал, перерезать трассу 0506. Увлечение Ивановского позволит выйти на Ступочки, охватить город с юга. По состоянию на сегодняшний день российские войска контролируют северо-восточную часть Ивановского и пытаются закрепиться в центре.

Кроме того, захват Клищиевки и Андреевки позволит россиянам обезопасить продвижение по трассе 0504, и "обнаженный южный фланг может вылиться в очень неприятные события". Хотя успехов в этих локациях оккупанты пока не имеют.

Фактически, без захвата этих сел и н.п., а точнее того, что от них осталось, катализировать наступление на Временный Яр не смогут. Точнее, смогут, но результаты такой катализации будут не слишком хорошие, — подчеркивает Коваленко, добавляя, что сейчас оккупанты пытаются зацепиться на восточных окраинах Временного Яра, в то же время по городу работает не только артиллерия, но и наращивают удары КАБами.

Пока ресурса для повторения Авдеевского сценария в России недостаточно, но до второй половины 2024 года его вполне могут нарастить и нарастить. Комбинируя количественное преимущество и доминирование в воздухе, командование армии РФ намерено до конца года закрыть вопрос с Временным Яром, считает эксперт.