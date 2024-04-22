ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки

В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.