ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага, на Новопавловском - 23 атаки.
Что известно об обстановке на фронте
В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
В Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.
Что известно об успехах ВСУ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.
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