ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки

Генштаб ВСУ
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За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага, на Новопавловском - 23 атаки.

Что известно об обстановке на фронте

В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

  • В Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

  • В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Что известно об успехах ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.

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