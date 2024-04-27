Армія РФ штурмує Очеретине чотирма бригадами. ЗСУ залучили резерв
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ штурмує Очеретине чотирма бригадами. ЗСУ залучили резерв

Танк
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська армію контролює частину селища Очеретине. Проте Сили оборони України роблять все, щоб вибити звідти ворога.

РФ штурмує Очеретине

Російські окупанти продовжують наступати в районі Очеретиного в Донецькій області. Наразі частина, в якій перебуває противник, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.

Про це сказав Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", в ефірі телемарафону.

Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони. Щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ.

За його словами, українські військові вживають заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою також введені додаткові сили та засоби з резерву.

Ситуація на Східному фронті

У районі села Очеретине тривають тяжкі бої. ЗСУ не контролює третину його території, вона перебуває під постійним вогневим контролем.

Щоб РФ мала змогу прорвати українську оборону на напрямку "Новобахмутівка — Очеретине", окупанти там ввели додаткові резерви — 55-ту окрему мотострілецьку бригаду РФ, яка там залучена.

Наразі дві третини Очеретиного під нашим контролем. Частина пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано й тривають заходи, щоб його звідти вибити. Там тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ, — сказав спікер ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

По селу Соловйове, як зазначив спікер, ситуація така ж — приблизно дві третини села знаходяться під контролем українських сил.

За даними ISW, військові РФ просуваються на фронті в Донецькій області, зокрема на північний захід від Авдіївки. Також фіксуються наміри ворога обійти Часів Яр, та створити умови для оточення.

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