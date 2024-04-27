Армия РФ штурмует Очеретино четырьмя бригадами. ВСУ задействовали резерв
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ штурмует Очеретино четырьмя бригадами. ВСУ задействовали резерв

Танк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российская армия контролирует часть поселка Очеретино. Однако Силы обороны Украины делают все, чтобы выбить оттуда врага.

РФ штурмует Очеретино

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сказал Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", в эфире телемарафона.

Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями сил обороны. Чтобы развить этот тактический успех в Очеретином районе для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ.

По его словам, украинские военные принимают меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. В этих целях также введены дополнительные силы и средства из резерва.

Ситуация на Восточном фронте

В районе села Очеретино продолжаются тяжелые бои. ВСУ не контролирует треть его территории, она находится под постоянным огневым контролем.

Чтобы РФ имела возможность прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка — Очеретино", оккупанты там ввели дополнительные резервы — 55-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ, которая там привлечена.

Теперь две трети Очеретиного под нашим контролем. Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и продолжаются меры, чтобы его оттуда выбить. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ, — сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По селу Соловьево, как отметил спикер, ситуация такая же — около двух третей села находятся под контролем украинских сил.

По данным ISW, военные РФ продвигаются на фронте в Донецкой области, в том числе к северо-западу от Авдеевки. Также фиксируются намерения врага обойти Времен Яр и создать условия для окружения.

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