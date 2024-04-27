Армия РФ штурмует Очеретино четырьмя бригадами. ВСУ задействовали резерв

Российская армия контролирует часть поселка Очеретино. Однако Силы обороны Украины делают все, чтобы выбить оттуда врага.

РФ штурмует Очеретино

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сказал Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", в эфире телемарафона.

Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями сил обороны. Чтобы развить этот тактический успех в Очеретином районе для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ. Поделиться

По его словам, украинские военные принимают меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. В этих целях также введены дополнительные силы и средства из резерва.

Ситуация на Восточном фронте

В районе села Очеретино продолжаются тяжелые бои. ВСУ не контролирует треть его территории, она находится под постоянным огневым контролем.

Чтобы РФ имела возможность прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка — Очеретино", оккупанты там ввели дополнительные резервы — 55-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ, которая там привлечена.

Теперь две трети Очеретиного под нашим контролем. Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и продолжаются меры, чтобы его оттуда выбить. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ, — сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По селу Соловьево, как отметил спикер, ситуация такая же — около двух третей села находятся под контролем украинских сил.