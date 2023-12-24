Оккупанты бомбили Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области. Есть раненые

При обстреле Очеретиного ранения и минно-взрывную травму получил 62-летний мужчина. Еще двое гражданских – телесные повреждения в результате атаки врага в пгт Нью-Йорк на Донеччине.

Армия РФ сбросила авиабомбы на Донецкую область

Российская армия в воскресенье, 24 декабря, ударила по селам Очеретино и Нью-Йорк Донецкой области. В результате ранения получили три человека

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

Отмечается, что во время обстрела частного сектора Очеретиного ранения бедра и минно-взрывную травму получил 62-летний мужчина, который двигался на автомобиле по одной из улиц.

Еще двое гражданских получили телесные повреждения в результате атаки врага в пгт Нью-Йорк г. Торецка. Потерпевшие - мужчина 68 лет и его 64-летняя жена находились во дворе, когда рядом с ними произошло попадание средства поражения, –говорится в сообщении. Поделиться

По предварительным данным, оккупанты применили управляемые авиационные бомбы.