Окупанти бомбили Очеретине та Нью-Йорк на Донеччині. Є поранені

Під час обстрілу Очеретиного поранення й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік. Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк на Донеччині.

Армія РФ скинула авіабомби на Донеччину

Російська армія у неділю, 24 грудня, вдарила по селищах Очеретине і Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього поранення отримали три людини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Facebook.

Зазначається, що під час обстрілу приватного сектору Очеретиного поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць.

Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі - чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження, – йдеться у повідомленні. Поширити

За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.