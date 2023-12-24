Окупанти бомбили Очеретине та Нью-Йорк на Донеччині. Є поранені

Під час обстрілу Очеретиного поранення й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік. Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк на Донеччині.
Армія РФ скинула авіабомби на Донеччину
Російська армія у неділю, 24 грудня, вдарила по селищах Очеретине і Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього поранення отримали три людини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Facebook.
Зазначається, що під час обстрілу приватного сектору Очеретиного поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць.
За попередніми даними, окупанти застосували керовані авіаційні бомби.
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