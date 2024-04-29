98-річна Лідія Степанівна пішки подолала близько 10 км з Очеретиного на Донеччині, щоб дістатися неокупованої території. Їй вже надали необхідну допомогу.
Бабуся самостійно вийшла з окупованого Очеретиного
у Нацполіції повідомляють, що будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.
Рятуючись від окупантів, жінка, якій пішов 98-й рік, здійснила неможливе.
Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.
Надвечір жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол».
Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.
Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре.
Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтеся вчасно, не ризикуйте своїм життям, а про безпечний виїзд подбають «білі янголи».
Гарячі лінії евакуаційних груп "Білий Янгол" на напрямках:
Авдіївський – 066-56-19-102
Бахмутський - 066-56-15-102
Великоновосілківський - 066-56-11-102
Лиманський - 066-56-16-102
Мар’їнський - 066-56-10-102
88-річний дідусь самостійно вийшов з окупованої частини Донеччини
Раніше повідомлялося, що 88-річний український дідусь Іван Якович на Донеччині відмовився під примусом отримати громадянство РФ.
Волонтери зустріли Івана Яковича на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська. Далі його вирішили евакуювати до тимчасового притулку у Дніпрі.
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