98-річна жінка пішки йшла 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

98-річна жінка пішки йшла 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного — відео

Поліція Донецької області
Жителька Очеретиного

98-річна Лідія Степанівна пішки подолала близько 10 км з Очеретиного на Донеччині, щоб дістатися неокупованої території. Їй вже надали необхідну допомогу.

Бабуся самостійно вийшла з окупованого Очеретиного

у Нацполіції повідомляють, що будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.

Рятуючись від окупантів, жінка, якій пішов 98-й рік, здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол».

Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре.

Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла, — каже жінка.

Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтеся вчасно, не ризикуйте своїм життям, а про безпечний виїзд подбають «білі янголи».

Гарячі лінії евакуаційних груп "Білий Янгол" на напрямках:

  • Авдіївський – 066-56-19-102

  • Бахмутський - 066-56-15-102

  • Великоновосілківський - 066-56-11-102

  • Лиманський - 066-56-16-102

  • Мар’їнський - 066-56-10-102

88-річний дідусь самостійно вийшов з окупованої частини Донеччини

Раніше повідомлялося, що 88-річний український дідусь Іван Якович на Донеччині відмовився під примусом отримати громадянство РФ.

Усю ніч пан Іван ішов до якого-небудь переїзду. Так як були обстріли, то він був змушений їх перечекати. А потім пішов далі. При собі мав лише пенсійне посвідчення та рюкзак з речами. Український паспорт забрали окупанти і в нього, і в сусідів, — зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волонтери зустріли Івана Яковича на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська. Далі його вирішили евакуювати до тимчасового притулку у Дніпрі.

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