98-летняя женщина пешком шла 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного — видео

98-летняя Лидия Степановна пешком преодолела около 10 км из Очеретино Донецкой области, чтобы добраться до неоккупированной территории. Ей уже оказали необходимую помощь.

Бабушка самостоятельно вышла из оккупированного Очеретиного

В Нацполиции сообщают, что дом, который жительница Очеретиного строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения.

Спасаясь от оккупантов, женщина, которой ушел 98-й год, совершила невозможное.

Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, «засыпала». Держалась на двух палках и «на характере». В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.

К вечеру женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции «Белый Ангел».

Полицейские увезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся. Правоохранители ищут родственников женщины.

После «марш-броска» Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

Я пережила эту войну и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла, — говорит женщина. Поделиться

Полиция Донецкой области напоминает: эвакуируйтесь вовремя, не рискуйте своей жизнью, а о безопасном выезде позаботятся «белые ангелы».

Горячие линии эвакуационных групп "Белый Ангел" на направлениях:

Авдеевский — 066-56-19-102

Бахмутский — 066-56-15-102

Великоновоселковский — 066-56-11-102

Лиманский — 066-56-16-102

Марьинский — 066-56-10-102

88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Донбасса

Ранее сообщалось, что 88-летний украинский дедушка Иван Яковлевич в Донецкой области отказался по принуждению получить гражданство РФ.

Всю ночь Иван шел к какому-нибудь переезду. Так как были обстрелы, то он был вынужден их переждать. А потом пошел дальше. При себе имел только пенсионное удостоверение и рюкзак с вещами. Украинский паспорт забрали оккупанты и у него, и у соседей, — отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Поделиться

Волонтеры встретили Ивана Яковлевича на подконтрольной Украине территории и помогли добраться до Покровска. Далее его решили эвакуировать во временное убежище в Днепре.