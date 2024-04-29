98-летняя женщина пешком шла 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного — видео
Категория
Украина
Дата публикации

98-летняя женщина пешком шла 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного — видео

Полиция Донецкой области
Жительница Очеретиного
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98-летняя Лидия Степановна пешком преодолела около 10 км из Очеретино Донецкой области, чтобы добраться до неоккупированной территории. Ей уже оказали необходимую помощь.

Бабушка самостоятельно вышла из оккупированного Очеретиного

В Нацполиции сообщают, что дом, который жительница Очеретиного строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения.

Спасаясь от оккупантов, женщина, которой ушел 98-й год, совершила невозможное.

Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, «засыпала». Держалась на двух палках и «на характере». В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.

К вечеру женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции «Белый Ангел».

Полицейские увезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся. Правоохранители ищут родственников женщины.

После «марш-броска» Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

Я пережила эту войну и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла, — говорит женщина.

Полиция Донецкой области напоминает: эвакуируйтесь вовремя, не рискуйте своей жизнью, а о безопасном выезде позаботятся «белые ангелы».

Горячие линии эвакуационных групп "Белый Ангел" на направлениях:

  • Авдеевский — 066-56-19-102

  • Бахмутский — 066-56-15-102

  • Великоновоселковский — 066-56-11-102

  • Лиманский — 066-56-16-102

  • Марьинский — 066-56-10-102

88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Донбасса

Ранее сообщалось, что 88-летний украинский дедушка Иван Яковлевич в Донецкой области отказался по принуждению получить гражданство РФ.

Всю ночь Иван шел к какому-нибудь переезду. Так как были обстрелы, то он был вынужден их переждать. А потом пошел дальше. При себе имел только пенсионное удостоверение и рюкзак с вещами. Украинский паспорт забрали оккупанты и у него, и у соседей, — отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волонтеры встретили Ивана Яковлевича на подконтрольной Украине территории и помогли добраться до Покровска. Далее его решили эвакуировать во временное убежище в Днепре.

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