98-летняя женщина пешком шла 10 км, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного — видео

98-летняя Лидия Степановна пешком преодолела около 10 км из Очеретино Донецкой области, чтобы добраться до неоккупированной территории. Ей уже оказали необходимую помощь.
Бабушка самостоятельно вышла из оккупированного Очеретиного
В Нацполиции сообщают, что дом, который жительница Очеретиного строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения.
Спасаясь от оккупантов, женщина, которой ушел 98-й год, совершила невозможное.
Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, «засыпала». Держалась на двух палках и «на характере». В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.
К вечеру женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции «Белый Ангел».
Полицейские увезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся. Правоохранители ищут родственников женщины.
После «марш-броска» Лидия Степановна чувствует себя хорошо.
Полиция Донецкой области напоминает: эвакуируйтесь вовремя, не рискуйте своей жизнью, а о безопасном выезде позаботятся «белые ангелы».
Горячие линии эвакуационных групп "Белый Ангел" на направлениях:
Авдеевский — 066-56-19-102
Бахмутский — 066-56-15-102
Великоновоселковский — 066-56-11-102
Лиманский — 066-56-16-102
Марьинский — 066-56-10-102
88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Донбасса
Ранее сообщалось, что 88-летний украинский дедушка Иван Яковлевич в Донецкой области отказался по принуждению получить гражданство РФ.
Волонтеры встретили Ивана Яковлевича на подконтрольной Украине территории и помогли добраться до Покровска. Далее его решили эвакуировать во временное убежище в Днепре.
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