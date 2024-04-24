88-летний дедушка бросил вызов россиянам в оккупированной Донецкой области

Пользователей социальных сетей ошеломила история о 88-летнем украинском дедушке Иване Яковиче, который отказался под давлением получить гражданство РФ.

Украинский дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Донбасса

Как рассказывает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, российские оккупанты забрали у мужчины украинский паспорт, чтобы заменить его российским.

Однако это не испугало дедушку, поэтому он решил рискнуть жизнью, чтобы выбраться на родные земли.

Волонтеры встретили Ивана Яковича на подконтрольной Украине территории и помогли добраться до Покровска.

Всю ночь Иван шел к какому-нибудь переезду. Так как были обстрелы, то он был вынужден их переждать. А потом пошел дальше. При себе имел только пенсионное удостоверение и рюкзак с вещами. Украинский паспорт забрали оккупанты и у него, и у соседей, — отметил Иван Филашкин. Поделиться

Отважного дедушку решили эвакуировать во временное убежище в Днепре.

После этого его переведут в одно из учреждений социальной защиты, где мужчине выделят жилье и окажут необходимую помощь.

История пана Ивана поражает. Это гражданская позиция и любовь к Родине, — подытожил Вадим Филашкин. Поделиться

Россияне ловят мужчин в Херсонской области и заставляют воевать

На оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики пытаются поймать как можно больше украинских мужчин призывного возраста.

После этого их принудительно мобилизуют на войну против своей страны.

Кроме того, указано, что в Крыму военные преступники из армии РФ ищут представителей украинского подполья.

Также они активно проводят скрытую мобилизацию за счет мужчин, которых ловят на оккупированных территориях.