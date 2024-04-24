88-річний дідусь кинув виклик росіянам в окупованій Донецькій області

Користувачів соціальних мереж приголомшила історія про 88-річного українського дідуся Івана Яковича, який відмовився під примусом отримати громадянство РФ.
Український дідусь самостійно вийшов з окупованої частини Донеччини
Як розповідає глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, російські окупанти забрали у чоловіка український паспорт, щоб замінити його на російський.
Однак це не злякало дідуся, тому він вирішив ризикнути життям, щоб вибратися на рідні землі.
Волонтери зустріли Івана Яковича на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська.
Сміливого дідуся вирішили евакуювати до тимчасового притулку у Дніпрі.
Після цього його переведуть до одного із закладів соціального захисту, де чоловіку виділять житло та нададуть необхідну допомогу.
Росіяни ловлять чоловіків на Херсонщині та змушують воювати
На окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються піймати якомога більше українських чоловіків призовного віку.
Після цього їх примусово мобілізують на війну проти власної країни.
Окрім того, наголошується, що у Криму військові злочинці з армії РФ шукають представників українського підпілля.
Також вони активно проводять приховану мобілізацію за рахунок чоловіків, яких ловлять на окупованих територіях.
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