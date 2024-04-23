За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Музичук підкреслив, що наразі українські військові продовжують відбивати спроби просування російських окупантів на флангах в районі Часового Яру.

Речник НГУ підкреслив, що ворог фактично не змінив характер ведення бойових дій протягом останніх днів.

За його словами, російські окупанти намагаються проводити штурми в районах Лимана, Авдіївки, Оріхова, Новопавлівська і Бахмута.

Речник НГУ підкреслив, що українськ військові вжили низку заходів для стабілізації ситуації в районі Часового Яру та населених пунктів поблизу нього.

Музичук додав, що російські окупанти переважно проводять штурми малими піхотними групами без задіяння бронетехніки.

За його словами, підхід ворожої піхоти до українських позицій не завжди здійснюється задля проведення безпосередньо штурмових дій.

Ворог намагається доставити особовий склад та боєкомплект ближче до передових позицій, використовуючи малогабаритну автомобільну техніку.

Що в НГУ кажуть про загрози армії РФ для Харкова

За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, початок нового масштабного наступу злочинної армії РФ очікується априкінці травня — початку червня.

При цьому командувач НГУ зазначив, що Харків залишається бажаною, однак недосяжною ціллю для російських окупантів.

Півненко припустив, що під час власного наступу російські військові злочинці можуть вдатись до спроби захопити Харків.

За його словами, Харкову, який вже потерпає від численних ворожих ударів, доведеться пережити важкі часи.

Він наголосив, що росіяни звикли діяти за класичною схемою, яка не приносить їм успіху. Вони наступатимуть на одному напрямку, а рух на ще кількох використають як відволікаючий маневр.