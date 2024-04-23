По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Музычук подчеркнул, что украинские военные продолжают отражать попытки продвижения российских оккупантов на флангах в районе Часового Яра.

Спикер НГУ подчеркнул, что враг фактически не изменил характер ведения боевых действий в течение последних дней.

По его словам, российские оккупанты пытаются проводить штурмы в районах Лимана, Авдеевки, Орехова, Новопавловска и Бахмута.

Спикер НГУ подчеркнул, что украинские военные приняли ряд мер по стабилизации ситуации в районе Временного Яра и населенных пунктов вблизи него.

Музычук добавил, что российские оккупанты преимущественно проводят штурмы малыми пехотными группами без задействования бронетехники.

По его словам, подход вражеской пехоты к украинским позициям не всегда осуществляется для проведения непосредственно штурмовых действий.

Враг пытается доставить личный состав и боекомплект поближе к передовым позициям, используя малогабаритную автомобильную технику.

Что в НГУ говорят об угрозах армии РФ для Харькова

По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, начало нового масштабного наступления преступной армии РФ ожидается в конце мая — начале июня.

При этом командующий НГУ отметил, что Харьков остается желанной, но недостижимой целью для российских оккупантов.

Пивненко предположил, что во время собственного наступления российские военные преступники могут предпринять попытку захватить Харьков.

По его словам, Харькову, который уже страдает от многочисленных вражеских ударов, придется пережить тяжелые времена.

Он подчеркнул, что россияне привыкли действовать по классической схеме, которая не приносит им успеха. Они будут наступать на одном направлении, а движение еще нескольких используют как отвлекающий маневр.