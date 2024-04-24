23 квітня відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники відбили 21 атаку ворога на Харківському напрямку та 24 спроби на Донецькому.
Що відомо про обстановку на фронті
Ворог завдав ударів з повітря, артилерії та РСЗВ. За добу окупанти випустили 5 ракет, здійснили 77 авіаційних вильотів та близько 76 обстрілів з МЛРС.
На окремих напрямках ворог активізував свої дії:
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та мінує території.
На Лиманському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції наших захисників, але зазнали невдачі.
На Бахмутському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону, але був відбитий.
На Авдіївському напрямку окупанти 16 разів атакували, але наші воїни втримали позиції.
На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази намагався прорвати оборону, але зазнав невдачі.
На Оріхівському напрямку зафіксовано 4 атаки, які були відбиті.
На Херсонському напрямку окупант 4 рази намагався вибити наші підрозділи з плацдармів, але безуспішно.
Що відомо про успіхи ЗСУ
Незважаючи на запеклі бої, українські захисники не здаються і завдають ворогу значних втрат. 23 квітня ВПС України завдали авіаударів по 17-ти зосередженнях ворожих військ та 1-й зенітно-ракетній системі.
Ракетні війська України уразили:
1 наземну станцію управління БПЛА;
1 концентрацію озброєння та військової техніки;
2 концентрації військ;
1 систему протиповітряної оборони;
3 інші важливі цілі російських загарбників.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-