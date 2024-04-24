Ворог завдав ударів з повітря, артилерії та РСЗВ. За добу окупанти випустили 5 ракет, здійснили 77 авіаційних вильотів та близько 76 обстрілів з МЛРС.

На окремих напрямках ворог активізував свої дії:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та мінує території.

На Лиманському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції наших захисників, але зазнали невдачі.

На Бахмутському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону, але був відбитий.

На Авдіївському напрямку окупанти 16 разів атакували, але наші воїни втримали позиції.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази намагався прорвати оборону, але зазнав невдачі.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 4 атаки, які були відбиті.