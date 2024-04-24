ВСУ ликвидировали более 800 солдат РФ на фронте и отразили десятки атак врага
Категория
Война
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 800 солдат РФ на фронте и отразили десятки атак врага

Генштаб ВСУ
Оперативная информация
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23 апреля произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники отразили 21 атаку врага на Харьковском направлении и 24 попытки на Донецком.

Что известно об обстановке на фронте

Враг нанес удары с воздуха, артиллерии и РСЗО. За сутки оккупанты выпустили 5 ракет, совершили 77 авиационных вылетов и около 76 обстрелов из МЛРС.

В отдельных направлениях враг активизировал свои действия:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и минует территории.

  • На Лиманском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции наших защитников, но потерпели неудачу.

  • На Бахмутском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону, но был отбит.

  • На Авдеевском направлении оккупанты 16 раз атаковали, но наши воины удержали позиции.

  • На Новопавловском направлении враг 23 раза пытался прорвать оборону, но потерпел неудачу.

  • На Ореховском направлении зафиксировано 4 атаки, которые были отбиты.

  • В Херсонском направлении оккупант 4 раза пытался выбить наши подразделения из плацдармов, но безуспешно.

Что известно об успехах ВСУ

Несмотря на ожесточенные бои, украинские защитники не сдаются и наносят врагу значительные потери. 23 апреля ВВС Украины нанесли авиаудары по 17-ти сосредоточениям вражеских войск и 1-й зенитно-ракетной системе.

Ракетные войска Украины поразили:

  • 1 наземную станцию управления БПЛА;

  • 1 концентрацию вооружения и военной техники;

  • 2 концентрации войск;

  • 1 систему противовоздушной обороны;

  • 3 другие важные цели русских захватчиков.

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