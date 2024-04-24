23 апреля произошло 101 боевое столкновение. Наши защитники отразили 21 атаку врага на Харьковском направлении и 24 попытки на Донецком.
Что известно об обстановке на фронте
Враг нанес удары с воздуха, артиллерии и РСЗО. За сутки оккупанты выпустили 5 ракет, совершили 77 авиационных вылетов и около 76 обстрелов из МЛРС.
В отдельных направлениях враг активизировал свои действия:
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и минует территории.
На Лиманском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции наших защитников, но потерпели неудачу.
На Бахмутском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону, но был отбит.
На Авдеевском направлении оккупанты 16 раз атаковали, но наши воины удержали позиции.
На Новопавловском направлении враг 23 раза пытался прорвать оборону, но потерпел неудачу.
На Ореховском направлении зафиксировано 4 атаки, которые были отбиты.
В Херсонском направлении оккупант 4 раза пытался выбить наши подразделения из плацдармов, но безуспешно.
Что известно об успехах ВСУ
Несмотря на ожесточенные бои, украинские защитники не сдаются и наносят врагу значительные потери. 23 апреля ВВС Украины нанесли авиаудары по 17-ти сосредоточениям вражеских войск и 1-й зенитно-ракетной системе.
Ракетные войска Украины поразили:
1 наземную станцию управления БПЛА;
1 концентрацию вооружения и военной техники;
2 концентрации войск;
1 систему противовоздушной обороны;
3 другие важные цели русских захватчиков.
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