Враг нанес удары с воздуха, артиллерии и РСЗО. За сутки оккупанты выпустили 5 ракет, совершили 77 авиационных вылетов и около 76 обстрелов из МЛРС.

В отдельных направлениях враг активизировал свои действия:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и минует территории.

На Лиманском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции наших защитников, но потерпели неудачу.

На Бахмутском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону, но был отбит.

На Авдеевском направлении оккупанты 16 раз атаковали, но наши воины удержали позиции.

На Новопавловском направлении враг 23 раза пытался прорвать оборону, но потерпел неудачу.

На Ореховском направлении зафиксировано 4 атаки, которые были отбиты.