Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Армия РФ 23 апреля запустила по Украине 16 дронов-камикадзе и баллистические ракеты. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отметятся, этой ночью защитниками неба сбиты 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Но враг бил не только "шахедами", но и баллистикой. Как рассказал генерал Олещук, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину также 2 баллистическими ракетами "Искандер-М".

Ракеты оккупанты запускали из Белгородской области РФ, а беспилотники - из мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму, и Курской области РФ.

Атаку отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, о сбитии всех вражеских ударных беспилотников над столицей информировали в Киевской областной военной администрации, однако точное количество уничтоженных воздушных целей противника над Киевом тогда не указывалось.

Что известно о последствиях атаки РФ 23 апреля

Враг применил несколько групп "Шахедов", и воздушная тревога была объявлена в ряде областей страны.

Позже стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Кроме того, силы и средства ПВО отражали вражескую атаку и в Киеве, в столице были слышны взрывы.

Как выяснилось, что в Одессе из-за российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека, из них — трое детей. Также известно, что пострадали 7 человек, среди которых два ребенка.

По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по городу пострадали 9 человек, при этом 4 из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Перед этим было известно о семи пострадавших.

В Оперативном командовании сил "Юг" отметили, что этой ночью противник в очередной раз направил несколько волн ударных беспилотников по южным регионам Украины, и под прицелом окупантов была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

Военные уточнили, что в операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 баражирующих снарядов:

7 - в Одесской области,

4 – в Николаевской области.

Также указывается, что в Одессе из-за падения сбитого дрона были нанесены разрушения жилищному сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.