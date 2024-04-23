Сили ППО знищили 15 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Армія РФ 23 квітня запустила по Україні 16 дронів-камікадзе та балістичні ракети. Сили оборони знищили майже усі ворожі ударні беспілотники.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначаться, цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Але ворог бив не тільки "шахедами", а і балістикою. Як розповів генерал Олещук, цієї ночі російські окупанти атакували Україну також 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

Ракети окупанти запускали з Бєлгородської області РФ, а безпілотники − з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, та з Курської області РФ.

Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того про збиття усіх ворожих ударних безпілотників над столицею інформували в Київській обласній військовій адміністрації, проте точна кількість знищених повітряних цілей противника над Києвом тоді не вказувалася.

Що відомо про наслідки атаки РФ 23 квітня

Ворог застосував кілька груп "Шахедів", і повітряна тривога була оголошена у низці областей країни.

Пізніше стало відомо, що в Одесі пролунав вибух. Крім того, сили та засоби ППО відбивали ворожу атаку і в Києві, у столиці було чути вибухи.

Як з'ясувалося, що в Одесі через російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людей, з них — троє дітей. Також відомо, що постраждали 7 осіб, серед яких дві дитини.

За уточненими даними внаслідок нічної дронової атаки росіян по місту постраждали 9 людей, при цьому 4 з них — діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Перед тим було відомо про сімох постраждалих.

В Оперативному командуванні сил "Південь" зазначили, що цієї ночі противник вкотре спрямував декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах України, і під прицілом окупантів була промислова і припортова інфраструктура регіону.

Військові уточнили, що в операційній зоні Сил оборони півдня вдалось збити 11 баражуючих снарядів:

7 — в Одеській області,

4 — в Миколаївській області.

Також вказується, що в Одесі через падіння збитого дрону було завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.