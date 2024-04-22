Уночі 22 квітня Росія вкотре атакувала мирні українські міста та села ракетами й дронами. Однак силам ППО знову вдалося зірвати плани ворога.

Атака РФ на Україну 22 квітня. Перші подробиці

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 квітня 2024 року російські загарбники атакували Україну 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда — Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.

Завдяки бойовій роботі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося успішно знищити 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 — БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Усі безпілотники збито на Одещині. Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію на фронті станом на ранок 22 квітня

Як повідомляє Генштаб ЗУ, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 85 бойових зіткнень.

Окрім того, наголошується, що загалом російські загарбники завдали 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, а також здійснили 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Бійці ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Поширити

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.