Силы ПВО сбили почти все дроны во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили почти все дроны во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
Читати українською

Ночью 22 апреля Россия атаковала мирные украинские города и села ракетами и дронами. Однако силам ПВО снова удалось сорвать планы врага.

Атака РФ на Украину 22 апреля. Первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 апреля 2024 года российские захватчики атаковали Украину 7-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда — Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донбасса.

Благодаря боевой работе подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось успешно уничтожить 5 ударных БПЛА, а около 7.00 — БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Все беспилотники сбиты в Одесской области. Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 апреля

Как сообщает Генштаб ЗУ, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 85 боевых столкновений.

Кроме того, сообщается, что в общей сложности российские захватчики нанесли 4 ракетных и 45 авиационных ударов, а также произвели 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Бойцы ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения подразделений армии РФ
Генштаб ВСУ
Авиация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Повлияет ли помощь США на начало контрнаступления ВСУ — ответ Сухопутных войск
Повлияет ли помощь США на начало контрнаступления ВСУ — ответ Сухопутных войск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили более 15 атак армии РФ под Авдеевкой в сутки
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?