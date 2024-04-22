Ночью 22 апреля Россия атаковала мирные украинские города и села ракетами и дронами. Однако силам ПВО снова удалось сорвать планы врага.

Атака РФ на Украину 22 апреля. Первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 апреля 2024 года российские захватчики атаковали Украину 7-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда — Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донбасса.

Благодаря боевой работе подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось успешно уничтожить 5 ударных БПЛА, а около 7.00 — БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Все беспилотники сбиты в Одесской области. Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 апреля

Как сообщает Генштаб ЗУ, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 85 боевых столкновений.

Кроме того, сообщается, что в общей сложности российские захватчики нанесли 4 ракетных и 45 авиационных ударов, а также произвели 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Бойцы ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Поделиться

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.