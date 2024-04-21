Повлияет ли помощь США на начало контрнаступления ВСУ — ответ Сухопутных войск

В Сухопутных войсках отметили, что именно на Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ будут приниматься решения о начале контрнаступления.

Новое контрнаступление ВСУ: что известно

Палата представителей Соединенных Штатов Америки 20 апреля приняла законопроект о помощи для Украины.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, достаточно ли выделенных средств для того, чтобы украинские военные могли планировать контрнаступательные действия.

Это мне очень сложно сказать. Под реально закладываемые расходы знает только командование, а мы знаем только общие цифры. Иван Тимочко Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ

По его словам, общий объем боекомплекта или всей оружейной номенклатуры в публичном пространстве никто не будет знать.

Он добавил, что только после того, как обещанное вооружение будет поступать в Украину, на Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ будут принимать решение, начинать ли контрнаступление, наращивать резервы или усиливать защитные сооружения и даже проводить военные операции на территории РФ. В частности, речь идет об уничтожении военных заводов противника или нефтеперерабатывающих станций.

Это будут готовить ответственные компетентные лица, а мы уже узнаем постфактум. И это правильно, ведь чем больше режим секретности подготовки таких операций, тем лучше. Поделиться

Военнослужащий добавил, что о подготовке ВСУ к контрнаступлению будет знать только узкий круг людей, который будет готовить наступательные операции. В случае того, если на каком-либо из направлений фронта интенсивность вражеской армии будет идти на спад, то там украинские воины будут наносить сильнейшие удары и готовить прорыв линии фронта.

Также известно, что Европейский Союз предоставит Украине дополнительные средства, а именно около 50 млрд. евро. Кроме того, некоторые страны, среди которых Северная Корея, Нидерланды и Япония, обязались финансово помогать ВСУ.

Это тоже дополнительные средства, которые будут использоваться, или на обеспечение подготовки инфраструктуры, личного состава, или даже на дополнительные закупки вооружения.

Помощь Украине от США

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине, в пределах него было выделено 61 млрд долл., однако не все средства будут переданы нашему государству.

В общем, деньги будут распределены следующим образом:

23,2 млрд долл. — на закупку для армии США оборонных товаров взамен тех, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;

23,2 млрд долл. — на закупку оружия непосредственно для Украины;

11,3 млрд долл. — на текущие военные операции США в регионе;

13,8 млрд долл. — на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг;

26 млн долл. — на финансирование системы надзора и контроля с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

7,85 млрд долл. — на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины (президент США будет вправе списать половину этого долга).

В свою очередь, бывший глава СБУ Николай Маломуж заявил, что если Украина получит долгожданную помощь от США, то, вероятно, ВСУ смогут перейти от обороны к проведению наступления во второй половине лета. Таким образом, он прокомментировал влияние помощи на ход войны.