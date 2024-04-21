Чи вплине допомога США на початок контрнаступу ЗСУ — відповідь Сухопутних військ

У Сухопутних військах зазначили, що саме на Ставці Верховного Головнокомандувача ЗСУ ухвалюватимуть рішення про початок контрнаступу.

Новий контрнаступ ЗСУ: що відомо

Палата представників Сполучених Штатів Америки 20 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу для України.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, чи достатньо виділених коштів для того, щоб українські військові могли планувати контрнаступальні дії.

Це мені дуже складно сказати. Під що реально закладаються видатки знає лише командування, а ми знаємо тільки загальні цифри. Іван Тимочко Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

За його словами, загальний обсяг боєкомплекту або всієї номенклатури зброї у публічному просторі ніхто не буде знати.

Він додав, що тільки після того, як обіцяне озброєння буде надходити до України, на Ставці Верховного Головнокомандувача ЗСУ ухвалюватимуть рішення, чи починати контрнаступ, чи нарощувати резерви або ж посилювати захисні споруди та навіть проводити військові операції на території РФ. Зокрема йдеться про знищення військових заводів противника або нафтопереробних станцій.

Це готуватимуть відповідальні компетентні особи, а ми вже будемо дізнаватися постфактум. І це правильно, адже чим більший режим таємності щодо підготовки таких операцій, тим краще. Поширити

Військовослужбовець додав, що про підготовку ЗСУ до контрнаступу буде знати лише вузьке коло людей, яке готуватиме наступальні операції. В разі того, якщо на якомусь з напрямків фронту інтенсивність ворожої армії буде йти на спад, то там українські воїни завдаватимуть сильніших ударів та готуватимуть прорив лінії фронту.

Також відомо, що Європейський Союз надасть Україні додаткові кошти, а саме близько 50 млрд євро. Крім того, деякі країни, серед яких Північна Корея, Нідерланди та Японія зобов'язалися фінансово допомагати ЗСУ.

Це теж додаткові кошти, які будуть використовуватися, чи на забезпечення підготовки інфраструктури, чи особового складу, чи навіть на додаткові закупівлі озброєння.

Допомога Україні від США

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні, в межах нього було виділено 61 млрд дол, проте не всі кошти буде передано нашій державі.

Загалом гроші буде розподілено таким чином:

23,2 млрд дол — на закупівлю для армії США оборонних товарів на заміну тим, які передаються Україні, а також на оплату оборонних послуг, наданих Україні;

23,2 млрд дол — на закупівлю зброї безпосередньо для України;

11,3 млрд дол — на поточні військові операції США в регіоні;

13,8 млрд дол — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів та оборонних послуг;

26 млн дол — на фінансування системи нагляду та контролю за допомогою та обладнанням, що надаються Україні.

7,85 млрд дол — на пряму фінансову допомогу державному бюджету Україні (президент США матиме право списати половину цього боргу).

Своєю чергою колишній голова СБУ Микола Маломуж заявив, що коли Україна отримає довгоочікувану допомогу від США, то, ймовірно, ЗСУ зможуть перейти від оборони до проведення наступу у другій половині літа. Таким чином він прокоментував вплив допомоги на хід війни.