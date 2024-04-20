Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и три разведывательных беспилотника

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, зенитными управляемыми ракетами и управляемыми авиационными ракетами.
Работа сил ПВО в ночь на 20 апреля
Воздушные силы ВСУ сообщают, что войска РФ атаковали Украину:
тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»,
двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области — РФ,
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря
Удары РФ по Украине
Силы обороны юга сообщают, что с рассветом 20 апреля враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесщине.
Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.
Также войска РФ утром нанесли удар баллистике из Крыма по Одессе.
Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.
Ночью враг атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.
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