Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и три разведывательных беспилотника
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и три разведывательных беспилотника

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, зенитными управляемыми ракетами и управляемыми авиационными ракетами.

Работа сил ПВО в ночь на 20 апреля

Воздушные силы ВСУ сообщают, что войска РФ атаковали Украину:

  • тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»,

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области — РФ,

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря

Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА — два «Орлан-10» и один «Суперкам».

Удары РФ по Украине

Силы обороны юга сообщают, что с рассветом 20 апреля враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесщине.

Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Также войска РФ утром нанесли удар баллистике из Крыма по Одессе.

Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

Ночью враг атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

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